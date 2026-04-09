Maczfit rozpoczyna współpracę z Jamie Oliverem

Jamie wspólnie z Maczfit starannie wybrał 35 dań, które zostały zatwierdzone przez niego pod względem wartości odżywczych, smaku oraz przyjemności z jedzenia. Wniósł do menu Maczfit swoje podejście oparte na prostych, pożywnych i pysznych posiłkach - dbając o to, aby każde danie nie było kompromisem między smakiem a wartościami odżywczymi.

Najlepsze posiłki powstają wtedy, gdy wkładamy w gotowanie całe serce i prawdziwą pasję – podkreśla Jamie Oliver. Razem z Maczfit stworzyliśmy posiłki, które nie tylko świetnie smakują, ale także pozwalają skupić się na tym, co naprawdę ważne w codziennym życiu.

Jamie Oliver to nie tylko szef kuchni, ale również osobowość. Jego nazwisko to marka - synonim radości gotowania i doceniania prostoty. Nauczył miliony ludzi na całym świecie, że jedzenie powinno być źródłem przyjemności. Zaproszenie Jamiego Olivera do współpracy jest naturalną kontynuacją podejścia Maczfit, które traktuje catering jako doświadczenie kulinarne, a nie tylko usługę dostarczania posiłków.

Jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z Jamie Oliverem. Maczfit od dawna podkreśla, że jedzenie to nie tylko funkcja, ale także przyjemność. Partnerstwo z ikoną kulinariów, która zainspirowała miliony ludzi do czerpania radości z jedzenia, doskonale wpisuje się w naszą filozofię. To również odpowiedź na potrzeby Polek i Polaków – według badania przeprowadzonego przez Maczfit aż 83% respondentów wskazuje, że jedzenie jest dla nich źródłem przyjemności – mówi Piotr Falęcki, Head of Marketing w Maczfit.

To pierwsza współpraca na taką skalę pomiędzy globalną osobowością kulinarną a firmą cateringową w Polsce. Pokazuje ona, że catering może łączyć jakość, smak i emocje na poziomie znanym z najlepszych doświadczeń kulinarnych.

